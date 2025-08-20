Rescatan un episodio olvidado de la historia de Almacelles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El exalcalde de Almacelles Josep Ibarz Gilart acaba de publicar el libro L’última batalla a la Clamor Amarga, una novela histórica ambientada a finales del siglo XIX en la que el autor recupera unos hechos casi desconocidos, ocurridos en la Vall de la Clamor y que marcaron en aquella época la vida de localidades como Almacelles, Monzón y la misma Lleida. La obra narra unas grandes maniobras militares que tuvieron lugar en octubre de 1892, en las que participaron diez batallones de infantería, artillería y caballería, bajo el mando de figuras tan relevantes como el general Martínez Campos y un joven Miguel Primo de Rivera. Aquellos ejercicios del ejército español transformaron por unos días la tranquilidad del campo en un auténtico campo de batalla simbólico.

La novela de Ibarz fluye a través de dos voces periodísticas: la de un periodista real, que dejó testimonio de las maniobras en un diario de la época, y la de un personaje ficticio, que se enamora de una joven de Almacelles. Así, por las páginas del libro desfilan personajes históricos, vecinos del pueblo y figuras imaginadas, que dan vida a un relato que combina rigor histórico y emoción literaria.

Según el autor, la novela surgió de un hallazgo casual: “Un día, buscando entre recortes de presa, topé con dos diarios de Tarragona y Barcelona que informaban de aquellas maniobras militares, y aquello me fue inspirando novelar aquel episodio”.

Además, Ibarz ha querido compartir con el público esta narración de forma altruista, publicando la novela en la plataforma digital de lectura y escritura Wattpad, de acceso totalmente gratuito, “para que esta historia de la Vall de la Clamor llegue al mayor número de lectores posible”.

Esta es la segunda incursión literaria de Josep Ibarz, después de que en 2018 publicara el libro Desencaixats, una selección de los artículos de prensa publicados en diferentes medios de comunicación, así como reflexiones y descripciones diversas plasmadas en plataformas digitales, con reflexiones sobre algunos aspectos de género histórico, político y artístico.