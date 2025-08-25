Carla Simón preestrena ‘Romería’ mañana en Vigo

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

El Auditorio Mar de la ciudad de Vigo acogerá mañana el primero de los tres grandes preestrenos organizados para la nueva película de la directora catalana Carla Simón, Romería, que la cineasta rodó en esta ciudad gallega durante el año pasado. Será la primera proyección en España de la cinta, que participó en la sección oficial del pasado Festival Internacional de Cine de Cannes. El jueves la cinta se proyectará también en Barcelona, en los cines Aribau, ya desde hace días con las entradas agotadas, y la tercera cita previa al estreno llegará el 3 de septiembre en Madrid. Romería se proyectará en las salas de cine de todo el país a partir del 5 de septiembre.

Se trata del tercer largometraje de Carla Simón, después del éxito de Alcarrás (Oso de Oro de la Berlinale) –que ya contó con un preestreno exclusivo nacional en la Llotja de Lleida– y de Estiu 1993 (Goya a la mejor dirección novel). La película, en la que Simón se inspira esta vez en los orígenes de su familia biológica paterna, sigue a Marina, adoptada desde muy pequeña, en su viaje a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Guiada por el diario de su madre y a través de una conexión especial con su nuevo primo, Marina descubrirá las heridas familiares y podrá revivir la memoria fragmentada de unos padres de los que apenas tiene recuerdos.