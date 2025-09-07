Organyà difunde el placer de la lectura

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La travesía urbana de la C-14 en Organyà reunió ayer a mediodía a una hilera de unos trescientos lectores. Eran los participantes en la ya tradicional Carrerada de Llibres, que reivindica el valor y el placer de la lectura como acto popular y como fuente de sabiduría. Fue uno de los actos de la 29 Fira del Llibre del Pirineu, que acoge esta localidad del Alt Urgell hasta hoy.

La primera jornada del certamen empezó con la recepción de las bibliotecas y el desayuno literario con Joan-Lluís Lluís, Homileta literario de 2025. Durante toda la mañana se sucedieron sin pausa las presentaciones de libros, las sesiones de cuentacuentos, la música y la animación en las calles del centro histórico de Organyà. El buen tiempo propició una alta afluencia de público, tal y como destacó el alcalde, Celestí Vilà.

34 editoriales y autores

En la feria participan hasta 34 editoriales, librerías y autores. Los hay de las comarcas de montaña del Pirineo leridano, pero también del resto del territorio catalán y también del Principat d’Andorra. Todos ellos se concentraron en el centro histórico de Organyà, donde ocuparon la plaza de la iglesia, la calle del Mig, y parte de las calles Granada y del Sol. En la plaza también está el escenario de las actividades dirigidas al público familiar.

A última hora de la tarde de ayer tuvo lugar el acto central de la feria, con la lectura de la Homilia moderna, a cargo del escritor Joan-Lluís Lluís y del naturalista de Oliana Jordi Pasques. También dedicaron unas palabras de recuerdo a Amadeu Clausó, fallecido este verano y que impulsó la creación de este certamen. Y es que, en sus primeros años, se celebró en el municipio de Montellà i Martinet, durante la etapa de Clausó como alcalde.

Al acabar el acto, se entregaron los Premios literarios Homillies d’Organyà, al que este año han optado 267 textos originales repartidos en siete categorias. La feria vuelve a abrir al público hoy, entre las 10.00 y las 14.00 horas. Además de las paradas de libros y de las editoriales, destaca el homenaje a Josep Colom Prió, escritor y músico del Pallars Sobirà fallecido el pasado mes de mayo y que fue un gran defensor y divulgador del pallarés y miembro de la Associació Llibre del Pirineu.