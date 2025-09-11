El Govern hace un llamamiento a "mantener vivo el nervio nacional y civil" para "avanzar" y reivindica "los valores compartidos"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha defendido una Cataluña "cohesionada" y en "convivencia" para "ir adelante". "Ningún proyecto nacional es sólido si deja alguien atrás", ha defendido a la portavoz durante la ofrenda floral a Rafael Casanova con motivo de la Festividad, y ha añadido que Cataluña "tiene que ser tierra de acogida y de respeto". Durante su intervención ante los medios de comunicación la portavoz ha reivindicado "los valores compartidos" y ha apuntado que hay que amarlos|estimar. "No matemos la ilusión, mantengamos vivo el nervio nacional y civil que nos ha hecho adelantar|avanzar como país", ha subratllat.Paneque ha reivindicado el papel de la lengua en ha "cohesión" del país y ha puesto en valor la preservación de la democracia y la "credibilidad" de las instituciones. También ha apuntado que Cataluña "merece ser gobernada con juicio, ambición, consenso y eficacia".