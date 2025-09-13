Día de estreno en Gerri de la Sal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El edificio del Reial Alfolí de Gerri de la Sal vivió el jueves por la tarde un estreno de cine, con photocall y alfombra roja incluida. Decenas de personas no se perdieron la inauguración de la segunda edición del Tabaca Film Fest, el festival de cine mitológico de los Pirineos, que arrancó con una velada presentada por un auténtico personaje pallarés, Esperanceta de Casa Gassia del Ecomuseu d’Àneu. La nave central superior del Reial Alfolí se transformó en una sala de cine para disfrutar de las primeras proyecciones del total de 49 cortometrajes seleccionados por el certamen que podrán visionarse hasta mañana domingo.

El acto contó con la presencia de las directoras de este evento, Ivana Miño, Gisela Arnao y Laia Gabriel, junto con la alcaldesa de Baix Pallars, Anna Sentinella; así como otros primeros ediles del Pallars Sobirà, como el de Sort, Baldo Farré, y el de Llavorsí, Josep Vidal, que mostraron su apoyo a esta nueva etapa del festival, tras estrenarse el año pasado en la Vall de Cardós.

La primera jornada incluyó una muestra de los primeros frutos del proyecto Mite, càmera i acció, que recopila leyendas a partir de la memoria oral de los más mayores del Pallars, así como un homenaje a la actriz Verónica Echegui (fallecida el mes pasado a los 42 años), con la proyección de su cortometraje Tótem Loba, premiado con un Goya en 2022.

Hoy sábado, a partir de las 22.00 h, se celebrará la gala de entrega de premios (un total de 3.000 euros entre diversos galardones), con sorpresas, regalos y música en directo de Carla Mateo (entrada: 3€, con reserva en tabacafilmfest.com).