Suspendida la última etapa por las protestas propalestinas en el centro de Madrid

Varias personas con banderas de Palestina en la plaza de Callao antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha dado por cancelada este domingo su 21ª y última etapa por las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

No en vano, agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital. En la zona de El Paseo del Prado mirando hacia la estación de Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de La Vuelta debido a las protestas propalestinas, protagonizando así los primeros incidentes.

La organización de La Vuelta había anunciado en torno a las 17.30 horas, una hora antes de la ocupación del recorrido tras pasar los ciclistas por el Templo de Debod, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente, modificando la entrada a Madrid.

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas habían ido por una variante. Muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.