El Tabaca Film Fest cierra su segunda edición con éxito rotundo

El segundo Tabaca Film Fest de Gerri de la Sal ha finalizado este domingo después de cuatro días de intensa actividad cultural. El certamen, dedicado al cine mitológico, ha conseguido atraer cerca de un millar de espectadores con sus ocho sesiones cinematográficas y ha contado con la participación de 49 cortometrajes finalistas que han explorado el mito desde varias perspectivas.

La gala de entrega de premios, celebrada el pasado sábado por la noche, fue uno de los momentos álgidos del festival. El acto estuvo conducido por el Esperanceta de Casa Gassia y contó con el acompañamiento musical de la cantante Carla Mateo. Durante esta ceremonia se revelaron los ganadores de las diferentes categorías del certamen, que han recibido premios por un valor total de 3.500 euros y unos galardones exclusivos creados por el escultor pallarés Aaron Pérez Silva.

Palmarés completo del Tabaca Film Fest 2025

El cortometraje venezolano "Audio y el Caimán", dirigido por Andrés I. Estrada, se ha llevado el Premio Gea a la mejor obra internacional. Según ha explicado Gisela Arnao, una de las tres directoras del festival: "Audio y el Caimán representa la esencia del Tabaca. La mitología es difusa en los contornos, y la mentira y la verdad se confunden en una narrativa que también expresa una manera de vivir". La pieza iraní "Spider Zan", de Maryam Khodabakahsh, ha recibido una mención especial "por su fuerza, crudeza y sororidad".

Con respecto al Premio Biterna, dedicado a obras inspiradas en la mitología pirenaica o rodadas en el Pirineo, el ganador ha sido "Erreka Zoko Hortan" de Ekaitz Bertiz. El jurado ha valorado especialmente la calidad de la película y su capacidad para cautivar al espectador desde el primer momento. "Els Simiots", de Jordi Busquets, ha recibido la mención especial de esta categoría para ofrecer "una mirada compleja y rica" sobre elementos culturales tradicionales.

El Primer Premio Tabaca se ha otorgado a "El Príncep", de Àlex Sardà, mientras que el Segundo Premio ha sido para "Wainitai", un documental de Pablo García-Vizcarra. Por su parte, el cortometraje "La Sangre" ha recibido una mención especial por su capacidad hipnótica y narrativa.

Un premio sorpresa y el favorito del público

Durante la gala también se reveló el Premio Ofita, un galardón sorpresa otorgado por el Ayuntamiento de Baix Pallars que ha recaído en "A Spot in the World", de Carlos Robisco. Este reconocimiento toma el nombre de una roca magmática mucho presente a las calles de Gerri de la Sal y ha querido destacar la capacidad de la obra para expresar "la experiencia universal de la añoranza y la búsqueda de raíces en un mundo cambiante".

El público asistente en el festival también ha tenido la oportunidad de votar su cortometraje preferido. El Premio del Público ha sido para "Puca", una obra gaélica dirigida por Conor Kennedy, quien asistió personalmente al festival y se mostró sorprendido y emocionado por el reconocimiento.

Más allá de las proyecciones

El Tabaca Film Fest ha ofrecido un amplio abanico de actividades paralelas que han disfrutado de una excelente acogida. Entre estas propuestas destacan una sesión de observación nocturna del cielo en clave mitológica, el concierto de Marc Vilajuana y Joel Carro, y varias charlas con expertos. La organización calcula que estas actividades han atraído a más de 700 participantes, en los cuales hay que sumar a los visitantes de la exposición "El Mito Enmascarado" de la artista norteamericana Ashley Suszczynski, que permanecerá abierta a Gerri de la Sal hasta el 30 de septiembre de 2025.

Durante la gala de entrega de premios también se presentó una cata del proyecto "Caçamites", una recopilación documental audiovisual que recopila leyendas explicadas por padrinos y padrinos de la zona. Por otra parte, se ha anunciado el aplazamiento de la asignación de la Beca Farrera para guiones de cortometraje debido al gran número de propuestas recibidas.

Gerri de la Sal, escenario ideal para el festival

El balance final del Tabaca Film Fest 2025 confirma el acierto de haber escogido Gerri de la Sal como sede del certamen. El Reial Alfolí se ha revelado como el escenario perfecto para un acontecimiento de estas características, que ha contado con una gran implicación tanto del equipo municipal como de los vecinos de la localidad. El festival ha conseguido despertar el interés por una nueva manera de entender e interpretar el cine, explorando y contribuyendo a definir el concepto de mitología en la creación audiovisual contemporánea.