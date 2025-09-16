La Orquestra Julià Carbonell pone en marcha su academia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) abrió ayer la convocatoria de la nueva edición de su academia musical, un proyecto pedagógico destinado a estudiantes de los últimos cursos del grado profesional de música o que lo hayan finalizado recientemente vinculados a Ponent. Podrán participar estudiantes de 5º y 6º de grado profesional (o que lo hayan acabado el último año) y estudiantes de 1º de grado superior de instrumentos como violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, piano y percusión. El objetivo es facilitar el contacto con una orquesta profesional a todos aquellos que están alcanzando niveles de excelencia y que se planteen la música de una manera seria y rigurosa o, incluso, como una opción profesional futura. Se trata de una apuesta didáctica por un modelo de inmersión real en el funcionamiento de una orquesta profesional, con ensayos compartidos, conciertos y tutorías directas. Cada alumno formará parte de una sección junto a un músico de la OJC que lo guiará y acompañará durante el proyecto.

Los estudiantes seleccionados participarán en dos de los programas más importantes de la OJC el año que viene: el Univers Viñes, que se celebrará durante enero y febrero en el marco de la temporada Il·lusiona(n)t amb l’OJC y del Any Ricard Viñes; y el concierto Preludi 2026, organizado en colaboración con el Institut d’Estudis Ilerdencs, en la celebración del milenario de la fundación de Cervera.

Jóvenes compositores

Por otro lado, la OJC también abrió la convocatoria para jóvenes compositores, tanto para una obra para orquesta inspirada en el personaje histórico de Guinedilda de Cervera, la fundadora de la capital de la Segarra, como para la orquestación de la pieza para piano de Viñes En Verlaine mineur.

Más información e inscripciones en ojc.cat.