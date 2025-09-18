‘Sirat’, de Óliver Laxe, candidata española para los Óscars

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Sirat, de Óliver Laxe, fue elegida ayer la candidata española para optar a ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la próxima edición de los premios de Hollywood, según anunció la Academia de Cine española, una noticia que el director gallego acogió con la promesa de “pelear” por este “bicho extraño” que “no ha dejado de crecer”. La película era la favorita en la terna anunciada el pasado día, 3 que también incluía Romería, la nueva película de la catalana Carla Simón, y Sorda, la ópera prima de Eva Libertad.

En una conexión por videoconferencia, en la que Laxe estuvo acompañado entre otros por el leridano Xavi Font (que ha ejercido en funciones de producción en este film), el director confió en las posibilidades de su película, a la que definió como un “bicho extraño, único, genuino y que excita muchísimo a la cinefilia y a la profesión y le hace sentir cosas genuinas”.

Sirat es la historia de un padre (que interpreta Sergi López) que busca a su hija en ‘raves’ de Marruecos durante un viaje frenético pero cargado de simbolismo e introspección.

Carla Simón, con ‘Romería’ el sábado en Screenbox Lleida

Screenbox Lleida anunció ayer que la directora y guionista Carla Simón protagonizará una sesión de cinefórum en estas salas de cine el próximo sábado para hablar con el público sobre su nueva película, Romería. La directora de Estiu 1993 y Alcarràs participará en esta actividad hacia las 20.10 h., tras la proyección de las 18.15 h de Romería. Será tres días después de que el film haya quedado apartado de la lucha por el Óscar. La cinta elegida por la Academia, Sirat, de Óliver Laxe, deberá pasar un primer filtro (shortlist de quince títulos) en diciembre y un segundo en enero, cuando se anunciarán las 5 nominadas.