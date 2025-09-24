La Mercantil de Balaguer, con Rosa Renom y Lluís Soler

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Dos figuras de la escena teatral catalana, Rosa Renom y Lluís Soler, formarán parte del cartel de espectáculos de la nueva temporada de otoño de La Mercantil de Balaguer, la quinta ya de esta nueva sala privada de la capital de la Noguera. La programación incluirá una decena de propuestas de artes escénicas y culminará en diciembre con la cuarta edición del festival de cortometrajes La Mercantil en off.

El nuevo curso arrancará el sábado 4 de octubre con un plato fuerte: La majordoma, una obra excelsa del teatro catalán contemporáneo, escrita y dirigida por Josep M. Miró, que dará la oportunidad al público de disfrutar de cerca con la interpretación magistral de Rosa Renom en una pieza que apuesta por el teatro esencial.

La segunda cita del cartel, el 19 de octubre, será musical con un concierto de jazz y blues con el saxofonista Jesse Davis al frente de un cuarteto. El 9 de noviembre, en plena Festa Major de Balaguer, llegará el montaje Impossible, una obra con Lluís Soler al frente, protagonizando un diálogo tenso, vivo y emocionante que formula al espectador el dilema de si es posible juzgar imparcialmente a un enemigo. Además de las marionetas de Babau, para el público familiar (10 de noviembre), La Mercantil acogerá en noviembre la actuación de cuatro compañías noveles en el marco de la beca Estrena’t al territori, una iniciativa que la sala de Balaguer impulsa junto con la Sala Trono de Tarragona, La Planeta de Girona, Teatre de l’Aurora de Igualada y Teatre Nu de Barcelona. Así, en Balaguer actuarán del 13 al 16 de noviembre las compañías La desesperada (Nosaltres, mortals), Petit Vermel (Che fai tu, luna, in ciel), Theatrum Mundi (Un paradís a la frontera) y Application Rejected (Hora Bruixa).

Completarán el cartel el 6 de diciembre la comedia Dopaland, de Sala Fènix de Barcelona, crítica con la precariedad laboral, y el día 21 con El gran Manicomi, una propuesta de Estudi Zero que fusiona teatro, música y expresión corporal, basada en la poesía de la mallorquina Antonina Canyelles.

El festival de cortometrajes La Mercantil en off cerrará la temporada de otoño el 26 de diciembre, en una gala con la proyección de los cortos seleccionados, la votación del público y la entrega de premios. Más información y entradas en salamercantil.cat, con descuentos del 20% hasta el 30 de septiembre.