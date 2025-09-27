San Sebastián distingue a la actriz Jennifer Lawrence

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibió ayer el Premio Donostia del Festival de San Sebastián de manos del cineasta y presidente del jurado de la actual edición J.A. Bayona. La protagonista de películas como El lado bueno de las cosas, que le valió el Oscar en 2012; La gran estafa americana, ¡No mires arriba!, Joy y la trilogía Los juegos del hambre es la persona más joven, con 35 años, en recibir esta distinción del certamen internacional donostiarra, que hoy celebrará su gala final de entrega de premios. Lawrence aseguró que “es un honor” compartir galardón con “la incomparable” Meryl Streep o “el legendario” Pedro Almodóvar. Antes de la entrega del premio –acto que precedió a la proyección de su nueva película, Die my love (Mátame amor)–, la actriz no evitó criticar cuestiones de actualidad como la libertad de expresión, que “está bajo ataque” en Estados Unidos, también en el mundo del cine, donde “nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad”. Asimismo, se declaró “aterrorizada” ante la situación en Gaza, donde a su juicio está ocurriendo un “genocidio”. “Ojalá hubiera algo que pudiera decir o hacer para arreglar esta horrible situación, que me rompe el corazón. Cuando ignoras lo que ocurre en un lado del mundo no tardará en llegar a tu parte”, añadió.