El aeropuerto de Alguaire acoge este fin de semana la undécima edición de la Feria de Aviación

Uno de los aviones de la 8.ª edición de la Feria LleidaAirChallenge en el aeropuerto de Lleida-AlguaireAlba Mor / ACN

El Aeropuerto de Lleida-Alguaire se prepara para acoger los próximos 4 y 5 de octubre de 2025 la undécima edición de la feria LleidaAirChallenge, consolidándose como el punto de encuentro de referencia para los amantes de la aviación, la innovación tecnológica y las experiencias aéreas en Cataluña. El certamen de este año presenta 110 expositores, doce más que en la edición de 2024.

El número de marcas distribuidoras de aeronaves también ha crecido: de cinco a nueve, con respecto al 2024, con la participación de firmas como TL Spain, Pipistrell, Aviasport, Airbet, Aerohercall, AC Avionics y Skual. Paralelamente, las escuelas de formación han aumentado de 21 a 25. El acontecimiento también contará con expositores especializados en drones, servicios de aerotaxi, helicópteros y exploración espacial, entre otros.

Novedades destacadas para la edición 2025

Entre las principales novedades de esta undécima edición destaca la celebración del Mini Drone Championship, una competición oficial que reunirá pilotos de drones en una carrera de habilidad y velocidad, con entrenamientos el sábado por la mañana y la competición oficial por la tarde. También se incorporan nuevos expositores procedentes de Burgos, Canarias y Madrid, ampliando la representación geográfica del certamen.

Otro cambio significativo es que las siete conferencias programadas se realizarán en el nuevo edificio residencial del aeropuerto, que abrirá sus puertas por primera vez a los conferenciantes y al público. Estas sesiones estarán centradas principalmente al presentar las salidas laborales en el mundo de la aeronáutica.

La oferta para el público familiar también se ha reforzado con más actividades infantiles, como talleres para pintar, construir y diseñar aviones a cargo de la Federación Aérea Catalana, así como sesiones de iniciación al pilotaje de drones. Los asistentes podrán participar en varios sorteos, incluyendo dos viajes para dos personas a Palma de Mallorca ofrecidos por el aeropuerto de Lleida-Alguaire.

Horarios e inauguración oficial

La feria abrirá sus puertas el sábado 4 de octubre de 10:00 a 19:00 horas, y el domingo 5 de octubre de 10:00 a 14:00 horas. La inauguración oficial tendrá lugar el sábado en las 11:30 con la presencia de la delegada del Gobierno en Lleida, Núria Gil, el director de Aeropuertos de Cataluña, Jordi Candela, y el director del aeropuerto, Xavier Gomez.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de exhibiciones de drones, exposiciones de material aeronáutico y helicópteros, entre los cuales se espera la llegada de aparatos de los Mossos d'Esquadra, Bomberos y Guardia Civil, así como de la empresa Helipistas. La entrada y el aparcamiento serán gratuitos para todos los asistentes.