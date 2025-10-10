El leridano Marc Gairí presenta su primer EP

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El músico Marc Gairí (Lleida, 1998) ha publicado recientemente su primer EP bajo el título Dins meu (Cases de la Música Records). Se trata de una recopilación de cuatro canciones que el artista ha compuesto a lo largo de los años cuyas letras invitan a la introspección y reflejan un proceso de crecimiento personal y la necesidad de reconciliarse con las heridas emocionales. Tras dos años de exploración musical con sus primeras canciones, el joven músico ha encontrado su propia voz. Destaca el single Vint-i-sis, con un videoclip en YouTube, en el que Gairí aborda su camino hacia el autodescubrimiento y la lucha contra sus inseguridades. El resto de canciones se titulan Si m’esperes tu, Dins meu y Siempre un poco más.

El EP ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. La grabación en estudio ha sido posible gracias al programa de ayudas de Cases de la Música.