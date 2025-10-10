Nueva edición de una obra de Santiago Rusiñol y Picarol

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Adrià Codina Art Gallery acogió ayer la presentación del libro facsímil KULTUR. Antología bárbara de los tiempos modernos, una obra escrita por Santiago Rusiñol Prats e ilustrada por Josep Costa Ferrer (Picarol), publicada originalmente en 1915. La reedición conmemora el 110 aniversario de este título satírico y crítico que vuelve a ver la luz en una edición especial. Adrià Codina, promotor del libro facsímil, explicó el proceso de recuperación.