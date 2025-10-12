El patrimonio cultural de Ponent abre sus puertas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Puertas abiertas en monumentos, visitas guiadas en espacios culturales, talleres, exposiciones, rutas y conciertos. Todo con un único objetivo: difundir el amplio patrimonio histórico-artístico de numerosos municipios de Lleida. La nueva edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que arrancaron el viernes, vivieron ayer un sábado repleto de actividades en más de una treintena de municipios de Ponent.

En la capital del Segrià, el ayuntamiento organizó, como es habitual cada año, puertas abiertas y visitas guiadas al Castell Templer en Gardeny y al Dipòsit del Pla de l’Aigua. Para hoy domingo, la fortaleza templaria acogerá una visita teatralizada (12.00 h), mientras que están previstas puertas abiertas en la Seu Vella (10.00 a 15.00 h), con dos visitas guiadas (11.00 en catalán y 12.30 en castellano). Asimismo, también abrirá puertas otra ‘antena’ del Museu de l’Aigua, el Molí de Sant Anastasi, en el barrio de La Bordeta.

Otro municipio que no falla cada año es Alcarràs. Tras la ruta nocturna del viernes por las calles de la localidad, ayer el ayuntamiento organizó una visita guiada al espacio patrimonial del Pou de Gel, que culminó al mediodía con la actuación del trío de folk Silvestres. Agramunt reabrió el antiguo refugio antiaéreo de la Guerra Civil, mientras que El Pont de Suert celebró las Jornadas con una conferencia y visita guiada los 70 años de la Església Nova de l’Assumpció.