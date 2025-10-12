Un premio Nobel en la Biblioteca Pública de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Biblioteca Pública de Lleida acogió ayer una conferencia del premio Nobel de Literatura de 2021 Abdulrazak Gurnah, un día después de que fuera investido nuevo doctor honoris Causa de la Universitat de Lleida. En un acto organizado por el Grup de Recerca Ratnakara de la UdL, con la colaboración de la Biblioteca Pública de Lleida, contó con la asistencia de más de 80 personas. En el coloquio, que contó con traducción del inglés, Gurnah habló sobre la creación literaria y sus obras. Se trata de la primera visita de un premio Nobel a la Biblioteca de Lleida. En su investidura en la UdL, el novelista tanzano hizo un llamamiento a la paz y al valor de la lectura para unir a las personas.