Buhos, primera estrella del festival Talarn Music 2026

La popular banda de Calafell Buhos celebrará su veinte aniversario el próximo verano con una gira de veinte conciertos por Catalunya y España, con una única fecha en un festival en Ponent. Será en el Talarn Music Experience, que también estará de aniversario, cumpliendo en este caso diez años. Buhos, autores de himnos como Volcans o Barcelona s’il·lumina, será uno de los cabezas de cartel del festival, el viernes 17 de julio en el recinto de Lo Quiosc, en Talarn (Pallars Jussà), junto al pantano de Sant Antoni.

Asi lo avanzó ayer la organización en un comunicado, desvelando dos nombres más que actuarán esa misma velada: el grupo barcelonés compuesto por ocho mujeres, Les Que Faltaband –una mirada femenina y empoderadora al mundo de las versiones–, y el dj set de Wu Shido, con Klaus Stroink y Guillem Boltó, dos de los integrantes del trío Stay Homas, que ofrecerán una sesión con instrumentos de viento y una selección de éxitos que fusionan ritmo y diversión.

Ramon Mitjana, director del festival –que se celebrará del 16 al 18 de julio–, aseguró que “será una edición muy especial y queremos que cada noche sea una celebración de lo que hemos vivido en estos diez años”. Mitjana añadió que “Buhos es una apuesta segura para compartir fiesta, emoción y autenticidad con el público del Pallars”. Entradas ya en talarnmusicexperience.com.