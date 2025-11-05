La 18 edición de los Premis Gaudí, de récord con 85 producciones candidatas

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La 18 edición de los Premis Gaudí de cine, que se entregarán el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, “ha batido récord” de producciones candidatas con 85 títulos, informó ayer la Acadèmia del Cinema Català, que por tarde celebró la ya tradicional fiesta de candidatos en la Antiga Fàbrica Damm. Las 85 producciones seleccionadas se desglosan en 40 largometrajes de ficción, 16 documentales, 4 films de animación, 15 cortometrajes –para un récord de 75 producciones catalanas– y 10 películas europeas. Hoy está previsto abrir la primera ronda de votaciones y las nominaciones se conocerán el 16 de diciembre en un acto en La Pedrera. La presidenta de la Acadèmia, Judith Colell, subrayó el récord histórico de candidaturas y la consolidación del catalán: “Celebramos un récord de la producción en catalán, hecho que sumado a la consolidación de la media presupuestaria, nos acerca a los estándares europeos”. El cine en catalán mantiene la “trayectoria al alza” de años anteriores, con un 53% de films rodados en esta lengua, lo que supone un aumento respecto al 47% de 2024 y al 40% de 2023. Entre los 14 títulos que optarán a ser nominados a mejor película figuran Frontera, de Judith Colell, film con escenas rodadas en el Pallars Sobirà; Estrany riu, de Jaume Claret y con el joven actor de Juneda Bernat Solé en el reparto; Duro, de Francesc Cuéllar –que inauguró el mes pasado el Som Cinema de Lleida–; y Centaures de la nit, de Marc Recha. Las aspirantes a nominación como mejor película en lengua no catalana son 26, entre ellas Romería, de Carla Simón; Sirat, de Oliver Laxe; o Lo que queda de ti, de Gala Gracia, con escenas rodadas en la Ribagorça.