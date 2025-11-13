‘Vespres en vers’ recuerda al escritor Xavier Garcia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La décima edición del ciclo de recitales poéticos Vespres en vers concluyó ayer con un homenaje al escritor y activista cultural leridano Xavier Garcia (Tàrrega, 1967-2025) en el Cafè del Teatre de Lleida. Estaba previsto que durante el acto se recitara una semblanza escrita por el también poeta leridano Jaume Pont, así como una lectura de poemas a cargo de la actriz Núria Miret y las actuaciones musicales de la cantante Júlia Cruz y el guitarrista Abraham Lojo.

Garcia falleció el 4 del pasado mes de mayo a los 57 años, víctima de un incendio en su domicilio de Tàrrega. “Dejó un vacío irrecuperable en el sector”, aseguraron desde la organización del certamen. Garcia fue escritor, poeta, técnico de Cultura en el ayuntamiento de la capital del Urgell y experto literario, además de estudioso especializado en autores de la ciudad como Manuel de Pedrolo o Alfons Costafreda. Por ello, almacenaba en su casa muchos libros, entre los que había auténticas piezas de museo. Hasta su traspaso, Garcia había coordinado las exposiciones en la Sala Marsà, las publicaciones de la Col·lecció Natan y los Col·loqui a Thä.

Esta última edición del ciclo Vespres en vers incluyó dos encuentros el pasado septiembre y octubre protagonizados por los escritores Juanjo Manau y Àngels Marzo.