Cena en El Parador de Lleida inspirada en la exposición ‘Origen’

La 14ª edición de las Nits Gastronòmiques del Museu de Lleida tuvo lugar ayer y comenzó con una visita comentada por la exposición Origen, coproducida por la pinacoteca y la Fundació Sorigué. Posteriormente, el restaurante del Parador acogió una cena con un menú inspirado en la muestra, los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, aire, agua y fuego), y que evoca la conexión entre arte y naturaleza, diseñado por el chef Mario Rojo.