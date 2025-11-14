Ester Muñoz (PP), desde Lleida: “Hablar de control y orden en materia de inmigración no es ser racista”

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que "hablar de control y orden en materia de inmigración no es ser racista". Así lo ha afirmado este viernes desde Lleida, en el marco del acto de presentación del Plan Nacional de Inmigración del partido en la Sala Alfred Perenya, donde también ha sentenciado que "no se tiene que confundir la solidaridad con el descontrol". Muñoz ha sido acompañada por el portavoz municipal del PP a la Paeria y líder de la oposición, Xavi Palau. Por su parte, Palau ha hablado de un discurso basado "en el respeto y la responsabilidad y no desde el rechazo" y ha reiterado que "hace falta trabajar y hacer todo el posible para retornar a los menores no acompañados con sus padres".

Muñoz ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de "generar un problema donde no estaba con la inmigración ilegal". Por eso, ha justificado la necesidad de presentar un plan "serio y riguroso" que va más allá de "propuestas populistas, ilegales y que engañan a la ciudadanía" y que prevé devolver "la orden" en España. En este sentido, Muñoz a considerado que la obligación de los españoles es "defender las fronteras y decidir quién y cómo llega a nuestro país". "Es de primero de convivencia", ha manifestado a la portavoz del PP en el Congreso.

En clave local, Palau se ha mostrado contundente y ha asegurado que "hay que expulsar al inmigrante que delinque". "No queremos más improvisaciones que acaban generando desigualdades", ha dicho durante su parlamento, donde también ha hablado de "la degradación del espacio público y la guetización de algunos barrios" como unos los principales problemas que afronta la ciudad de Lleida. Finalmente, Palau se ha postulado como alcaldable a la Concejalía de cara las elecciones del 2027 cogiendo el compromiso "de defender una convivencia que garantice la seguridad".

