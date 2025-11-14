Intercambio artístico entre la Toscana italiana y Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una delegación de la localidad italiana de Castelfiorentino visita estos días la ciudad de Tàrrega junto al pintor Josep Minguell, que recientemente decoró con pinturas murales al fresco el tabernáculo de la Visitación de la población de la Toscana. Minguell explicó que “desde el ayuntamiento de Castelfiorentino se interesaron por Tàrrega y estarán tres días aquí para conocer la estructura urbanística, visitar los equipamientos culturales y relacionarse con FiraTàrrega con quien iniciarán un intercambio de residencias artísticas”. La delegación italiana está encabezada por la alcaldesa del municipio, Francesca Gianni. Durante la jornada de ayer visitaron la iglesia de Santa Maria de l'Alba donde contemplaron los murales al fresco de Minguell y el ayuntamiento, entre otros espacios.