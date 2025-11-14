Músics celebra 25 años con el jazz de Ronald Baker

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Músics Lleida, el centro de educación musical para pequeños y mayores de la ciudad, celebró ayer el acto central de la conmemoración de su 25 aniversario con un concierto en el Cafè del Teatre, en el marco del Jazztardor, con algunos de los músicos más destacados de la escena del jazz actual. El trompetista y cantante norteamericano establecido en París Ronald Baker actuó junto al saxofonista barcelonés Toni Solà, y estaba prevista la participación de Gerard Nieto al piano, Ignasi González al contrabajo y Xavi Hinojosa a la batería.

Interpretaron un repertorio inspirado en los estilos más melódicos y clásicos del género –como el blues, el swing, el hard bop e incluso la bossa nova– para ofrecer un espectáculo emocionante y enérgico. La propuesta estaba pensada para todo tipo de público y combinó temas cantados con instrumentales. Además, contó con la colaboración de Rebeldes del Swing, la asociación cultural leridana que difunde el jazz y la cultura swing.

El festival Jazztardor continúa hoy (20.30) en el Auditori Enric Granados con la actuación de la pianista catalana Jordina Millà y el contrabajista británico Barry Guy. La entrada cuesta entre 28 y 20 euros. Además, mañana (12.00) está previsto un pascalles en el mercado de Pardinyes y otro concierto en el Cafè del Teatre (22.00).