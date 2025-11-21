Lleida tendrá una unidad de política lingüística para el catalán

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida tendrá su primera unidad técnica específica de política lingüística a partir del año que viene para contribuir a la promoción del catalán. Así lo anunció ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, durante la recepción del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, con motivo de la entrega del decreto de adhesión de la Paeria al Pacte Nacional per la Llengua, que engloba instituciones, partidos y entidades de todo el territorio catalán. De esta manera, Larrosa explicó que la nueva unidad “mantendrá nuestro enlace directo y permanente con el departamento de Política Lingüística, se anticipará a la demanda formativa” y dinamizará iniciativas que puedan hacer del catalán “una lengua presente y accesible para toda la ciudadanía”. La unidad estará conformada por dos trabajadores.

“La adhesión de Lleida al Pacte supone un paso adelante, pues es un municipio activo y líder en la implicación en política lingüística”, aseguró el conseller Vila. “Los ayuntamientos podéis identificar las necesidades más urgentes del catalán, pues trabajáis en contacto directo con la ciudadanía”, añadió, dirigiéndose a la Paeria.

Por otra parte, el próximo jueves, 27 de noviembre, la Seu Vella acogerá de 17.00 a 19.30 horas la jornada Amb accent propi de Lleida, con expertos que abordarán la variante noroccidental del catalán. “En Lleida somos pioneros en el impulso del catalán y tenemos claro que es patrimonio de nuestra ciudad y nos identifica como leridanas y leridanos”, afirmó Larrosa, y concluyó: “Tenemos trabajo por delante”.

Lengua, herramienta de cohesión

Cabe recordar que, de acuerdo con el Pla de Barris presentado el mes pasado, la Paeria rehabilitará el antiguo edificio de la Escola Cervantes para ubicar “la nueva casa de la lengua catalana” y dar espacio al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), apuntó el alcalde. El edificio, de 1.700 metros cuadrados y ubicado en la calle Cavallers, también contribuirá a la dinamización del Centre Històric. En Lleida “conviven más de 130 nacionalidades” y “el catalán es una herramienta extraordinaria para avanzar en cohesión social”, dijo.