Mamapop, a por otro récord con la 5ª sesión

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Mamapop va camino de igualar el récord de recaudación y de asistencia logrado el año pasado, coincidiendo con su décima edición, y ha confirmado una quinta entrega del Mamapop Guateque el 10 de enero después de agotar las entradas de las cuatro primeras sesiones. Ayer comenzó la cuenta atrás para el arranque de esta deciomoprimera edición, que se estrena el sábado con dos pases (18.00 y 22.00 horas) y repite el domingo (19.00 horas), mientras que la cita de enero (10, a las 18.00 horas) se ha ampliado con una última sesión (21.00). Mamapop se ha convertido en el concierto de pop-rock más multitudinario de Ponent. En la pasada edición alcanzó los 5.000 espectadores y en diez años ha logrado recaudar 320.000 euros, lo que ha convertido este evento, ideado y dirigido por Manel Simon, en el principal donante del IRB Lleida en su investigación contra el cáncer.