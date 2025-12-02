Ben Harper y Santiago Auserón, estrellas en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El cantante y guitarrista estadounidense Ben Harper, ganador de tres premios Grammy, y el cantante y exlíder de la popular banda Radio Futura Santiago Auserón formarán parte del cartel de la edición número 19 del festival neofolk Músiques Disperses MUD de Lleida, del 12 al 15 del próximo mes de marzo. Así, el artista aragonés, que tras la disolución de Radio Futura emprendió en 1993 una carrera en solitario como Juan Perro, actuará el viernes 13 de marzo en el Auditori Enric Granados (20.30 h, 30€) presentando su nuevo proyecto como Santiago Auserón, La Academia Nocturna, en el que reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria anterior y estrena otra, acompañado de un grupo de músicos de altura. El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden en La Academia Nocturna con los sonidos caribeños y con la tradición lírica española.

Y el domingo 15 de marzo, la clausura del MUD en la Llotja (20.00 h, 65€ a 75€) estará protagonizada por el artista californiano, uno de los cantautorse más talentosos y versátiles de su generación, consolidado como una figura clave en la escena musical mundial. Con 18 álbums de estudio y más de 16 millones de discos vendidos, Ben Harper ha ganado diversos premios, incluidos tres Grammy. Su carrera está marcada por un fuerte compromiso artístico y social, que le valió en 2023 una nominació al Grammy al mérito especial a la mejor canción por el cambio social. Su música, una encrucijada de géneros que van desde el pop y el reggae hasta el blues, el rock, el funk y el folk, le ha hecho ganar público de todo el mundo. El concierto de Harper será una colaboración especial entre el MUD y el Black Music Festival, el certamen gerundense dedicado a la música afroamericana, que en marzo celebrará su 25 edición con otros dos conciertos exclusivos de Harper, el día 12 en el Auditorium de Palma de Mallorca y el 14 en el Auditori de Girona.

Entradas anticipadas, a la venta desde hoy (12.00 h) en mud.koobin.com y teatredelallotja.koobin.com.