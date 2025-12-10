Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La canción "Meet You There" de Hayley Reardon ha sido presentada hoy oficialmente como la banda sonora de la tercera edición del festival The Yoga Gallery, que tendrá lugar en Lleida los días 15, 16 y 17 de octubre de 2026. Este tema musical, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, captura la esencia contemplativa del yoga y establece una conexión con los paisajes leridanos.

La cantautora norteamericana ha creado una pieza que refleja el espíritu y filosofía del certamen, evocando diferentes escenarios naturales del territorio de Lleida. El lanzamiento se ha completado con un videoclip que ya se puede visualizar en el canal oficial de YouTube del festival.