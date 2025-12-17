La Seu Vella cierra el año con un 5,9% más de visitas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Seu Vella de Lleida experimentó un aumento del 5,9% en el número de visitantes entre enero y noviembre, pasando de los 60.174 registrados en el mismo período de 2024 a los 63.728 visitantes actuales. Este balance positivo se destacó ayer en la reunión del Consell General del Consorci del Turó de la Seu Vella (formado por Paeria y Generalitat), en la que se analizó la evolución de 2025 y se proyectaron las líneas de actuación para este año que viene. Durante la sesión, en formato telemático, el Consorci aprobó el presupuesto para 2026, que será de 943.715 euros, una cifra que supone un incremento del 7,15% respecto al ejercicio actual. Este aumento permitirá reforzar intervenciones de conservación patrimonial, programas de divulgación y acciones de promoción del monumento, según informó la Paeria en un comunicado.

Uno de los proyectos más destacados será la preparación de una actividad especial con motivo del eclipse solar previsto para el 12 de agosto. El Consorci anunció que trabajará en una propuesta para que los ciudadanos puedan disfrutar de este acontecimiento astronómico desde el Turó, con las pertinentes medidas de seguridad.

También se informó de la finalización esta misma semana de los trabajos de restauración del Baluard del Rei. Una actuación que se suma a la consolidación y restauración del tramo del Baluard de la Llengua de Serp, que ya quedó lista en octubre. Asimismo, para facilitar la interpretación del conjunto patrimonial y acercar su historia a los visitantes, se instalarán plafones informativos con códigos QR, que permitirán una visita autoguiada con contenidos audiovisuales sobre la fortaleza del Turó y los restos arqueológicos descubiertos en el baluarte.

Por otro lado, el Consell aprobó las bases del concurso para la dirección del Consorci, a raíz de la jubilación del actual director, Joan Baigol –en el cargo desde abril de 2016–; un proceso para seleccionar al nuevo responsable que liderará la gestión del Turó en los próximos años.