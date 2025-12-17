‘Romería’, favorita en los Gaudí

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los filmes Romería, de Carla Simón, Sirat, de Oliver Laxe, y Sorda, de Eva Libertad, parten como favoritas en la próxima edición de los Premis Gaudí, que otorga la Acadèmia del Cinema Català, al haber obtenido, respectivamente, 13, 12 y 10 nominaciones. Simón celebró el anuncio y aseguró que “era el momento de recolocar la memoria”, con este film que pone el foco en la historia de una generación “silenciada”, la de sus padres, que murieron de sida.

Así se anunció en un acto en La Pedrera de Barcelona y la gala de entrega de los galardones tendrá lugar el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu.

Tras estos tres filmes siguen en nominaciones Frontera (recién estrenada y rodada en el Pallars, de Judith Colell) y Estrany riu (ópera prima de Jaume Claret Muxart), ambas con ocho. Entre las de este último filme, destaca la nominación a mejor película y la del joven actor de Juneda Bernat Solé i Palau a mejor actuación revelación. El leridano competirá contra Jan Monter Palau (también por Estrany riu), Elvira Lara y Llúcia Garcia.

En cuanto a la interpretación protagonista, optan al Gaudí las actrices Ángela Cervantes, Maria Rodríguez Soto, Miriam Garlo y Nora Navas, y los actores Manolo Solo, Mario Casas, Sergi López y Álvaro Cervantes (Esmorza amb mi), quien también está nominado a mejor actor secundario por Sorda, categoría en la que competirá con Àlex Monner, Asier Etxeandía e Ivan Massagué.

Paralelamente, Sirat, que tiene entre sus productores a Xavier Font de Bellpuig, se colocó ayer entre las precandidatas para optar al Oscar en un total de cinco categorías, incluyendo mejor película internacional, banda sonora y sonido. Así lo hizo público ayer Academia de Hollywood. El 12 de enero dará inicio la votación final para las nominaciones, que se prolongará hasta el día 16 del mismo mes. No será hasta el día 22 se anunciarán los nominados definitivos para cada categoría. El día 15 de marzo se reunirán en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con motivo de la gala de entrega, que estará presentada por el comediante Conan O’Brien.