Olga Pané, consellera de Salud de la Generalitat: "Cada 1% más de población mayor de 65 años supone 147 millones más de gasto" en Salud

La consellera de Salud, Olga Pané, en una foto de archivo.

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha advertido que "cada 1% más de población mayor de 65 años supone 147 millones de euros más de gasto" en sanidad.

En una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, ha explicado que el incremento demográfico y el envejecimiento de la población obligarán a reformas.

Sin embargo, Pané ha apuntado que el envejecimiento poblacional es "muy grande": actualmente hay un 19% de catalanes mayor de 65 años, pero en 7 u 8 años se llegará al 25%.

"Se ha de reformar el sistema porque tendremos a más gente mayor. Nos hemos de acercar a los domicilios y trabajar más coordinadamente", ha apuntado.

LISTAS DE ESPERA

Preguntada por las listas de espera, ha explicado que están probando cambios organizativos en 27 CAP, pero que se tendrá que esperar un año para ver si los resultados son buenos o no.

Ha apuntado que en Vic (Barcelona) se ha agilizado el certificado de dependencia, con "resultados esperanzadores", y ha apostado por trabajar ordenadamente y coordinadamente para reducir los tiempos.

INTRODUCCIÓN DE LA IA

Sobre si hay fecha para ampliar cribados de cáncer de mama y colón, Pané ha dicho que quieren que la IA para que haga una primera lectura de mamografías y que la segunda la haga el radiólogo.

"Esto permitiría liberar especialistas para así ampliar los cribados con seguridad", ha añadido.

TRATAR EL ICTUS

Al preguntársele cuándo podrán Tarragona y Lleida tener trombectomía 24 horas para tratar el ictus, la consellera ha dicho que quieren ampliar la atención 12 horas todos los días de la semana, pero que para hacerlo necesitan profesionales altamente especializados.

"Es una especialidad posterior al MIR que requiere haber trabajado un volumen mínimo de casos de ictus para garantizar que tratarás con seguridad al paciente en un procedimiento delicadísimo", ha dicho.

Ha asegurado que es una decisión técnica y no política que no tiene que ver con presupuesto, sino con falta de profesionales: "Iremos ampliando horario a medida que la dirección del Código Ictus nos diga que tenemos capacidad para hacerlo con seguridad", ha concluido.