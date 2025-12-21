Detenida una joven de 19 años por intentar matar a su expareja con un cuchillo en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo durante la madrugada de ayer a una joven de 19 años acusada de apuñalar a su expareja en el cuello y la espalda. La víctima resultó herida leve, ya que vestía con un abrigo que le protegió de gran parte del daño de los cuchillazos. La chica fue arrestada como presunta autora de delitos de tentativa de homicidio, violencia doméstica y amenazas.

Un vigilante de seguridad alertó a la policía local sobre la 1.25 de la madrugada de ayer de que se estaba produciendo una pelea entre una joven y un chico, que resultó ser su expareja, a la altura del número 7 de la calle Bonaire.

El joven estaba acompañado por otra chica y la detenida habría comenzado a increparlos a ambos. Cuando la víctima procedió a marcharse del lugar de los hechos, la arrestada habría sacado un cuchillo de su bolso y se lo habría clavado por la espalda y el cuello, yendo a por una zona cerca de la yugular.

La vestimenta que llevaba la víctima consiguió reducir la gravedad de los golpes y, si bien acabó con heridas de carácter leve, no requirió traslado al hospital. Asimismo, la detenida habría amenazado de muerte la chica que acompañaba a su expareja. Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación.