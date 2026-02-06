¿Un parking, un centro comercial o un centro deportivo? Las propuestas de los lectores de SEGRE para la vieja estación de autobuses de Lleida

Le hemos pedido a la IA que se imagine cómo sería la vieja estación de autobuses en algunas de las principales propuestas que hacen los lectores de SEGRE: un centro comercial, un jardín botánico, un espacio gastronómico y un espacio deportivo.SEGRE

El apeadero de buses de la calle Saracíbar de Lleida está viviendo sus últimas semanas de actividad a la espera de que se inaugure la nueva terminal de Príncipe de Viana , y el espacio podría aprovecharse para generar un nuevo polo de atracción para contrarrestar el efecto Torre Salses.

En este sentido, el gobierno municipal inició a principios de mandato un proceso participativo para definir los nuevos usos de este espacio y entre las propuestas de los vecinos y entidades figura habilitar una pista polideportiva, un mercado de productos de proximidad o equipamientos para el barrio, entre otras propuestas.

Aparte del proceso participativo, SEGRE ha planteado a sus lectores, a través de una encuesta abierta a las redes sociales, cuáles son sus propuestas. Hubo cerca de 500 respuestas. Y las hemos desgranado.

Les propuestas de los lectores dibujan cuatro grandes áreas de intervención prioritarias: espacios deportivos, zonas comerciales, servicios ciudadanos y equipamientos de ocio. Según los datos recopilados, los ciudadanos apuestan mayoritariamente por convertir este espacio en un área multifuncional que combine varias actividades.

El deporte, la propuesta más votada

Con 115 menciones totales, las propuestas relacionadas con actividades deportivas encabezan las preferencias de los leridanos. Destaca especialmente la petición de instalaciones para atletismo, con 42 menciones, seguido de la demanda más concreta de un gimnasio, con 23 votos o una piscina, con 15 menciones. Muchos usuarios (35) pedían, directamente, que fuera un espacio para actividades deportivas generales.

La variedad de disciplinas deportivas propuestas refleja la necesidad de equipamientos polideportivos en el barrio, con peticiones que van desde pistas de tenis y baloncesto hasta fútbol sala y que sea un pabellón deportivo, aparte de propuestas específicas como un pumtrack.

Aparcamiento y servicios ciudadanos

La segunda categoría más votada, con unas 150 propuestas globales, corresponde a los servicios ciudadanos. En este apartado, la creación de un parking ha sido la petición más recurrente con 62 menciones -a pesar de que hay un parking subterráneo en Blondel, a pocos metros-. Algunos usuarios especificaban que fuera de tarifa de zona azul, mientras que algunos pocos reclamaban que fuera gratuito.

Otras propuestas relevantes son la creación de un jardín botánico con 15 votos, un albergue (muchas de las propuestas hacían referencia al hub de Balàfia) con 11 menciones, y un centro de seguridad para la zona con 10 peticiones, que algunos especificaban como espacios para la Urbana o Mossos.

Aparte de las propuestas más destacadas, sacan la cabeza también infraestructuras culturales como bibliotecas con 2 menciones - a pesar de tener la pública a tres minutos andando-, un hub cultural y tecnológico también con 2 votos, y espacios dedicados al arte y los conciertos con 4 peticiones. Incluso se ha sugerido la construcción de una residencia para personas mayores con 3 menciones y, curiosamente, hay quien ha osado pedir que la vieja estación de autobuses se convierta en una estación de autobuses. Dos usuarios han propuesto que sea una central de taxis. También se propone la creación de una gran mezquita o la creación de pisos sociales.

Comercio y restauración

Las propuestas comerciales han sumado 98 menciones totales, con un centro comercial general como opción preferida, con 50 votos. La demanda de un mercado de productos de proximidad ha obtenido 35 menciones, reflejando el interés por potenciar el comercio local y de calidad. También destacan peticiones para grandes superficies concretas, con nombres como Ikea, Primark y Corte Inglés, como los más mencionados.

Le hemos pedido a la IA que se imagine cómo sería la vieja estación de autobuses en algunas de las principales propuestas que hacen los lectores de SEGRE: un centro comercial, un jardín botánico, un espacio gastronómico y un espacio deportivo.

Con respecto a los espacios de ocio y restauración, que suman 69 propuestas, los ciudadanos apuestan por cafeterías, con 20 menciones y restaurantes, con 15 votos. En general, la demanda es la de un espacio de mercado gastronómico. Otras propuestas minoritarias son un cine o una discoteca.

Rehabilitación general

Nuevos usos aparte, el mal estado del edificio hará necesaria una rehabilitación casi integral, ya que durante el más de medio siglo que ha estado activo como estación de autobuses apenas ha tenido mantenimiento.

Por otro lado, las obras de la nueva estación de autobuses junto a la terminal de ferrocarriles pueden ser una oportunidad para crear un nuevo polo de atracción comercial que sirva para contrarrestar a Torre Salses.

Así lo ve la presidenta de los comerciantes de las calles Democràcia i Cardenal Remolins, Pilar Agulló, que asegura que este equipamiento “puede ser una oportunidad para nosotros para retener comercios y clientela, especialmente en nuestro caso, ya que estamos literalmente al lado”. En este sentido, destacó que “nuestra asociación, pese a estar formada por 19 comercios, hace muchas actividades para mantener el atractivo en la zona como el mercado romano o de el de Navidad por ejemplo, por lo que considero que en en nuestro caso sí hacemos cosas para captar clientela”.