El Eix Comercial de Lleida asume que perderá clientes y tiendas por Promenade: “deberemos hacer la zona más atractiva”

Los comerciantes del Eix Comercial de Lleida afrontan entre la resignación y la resiliencia el inicio de las obras del centro comercial Promenade en Torre Salses, que el alcalde, Fèlix Larrosa, avanzó el martes que comenzarán el 26 de febrero.

Un anuncio que, pese a ser esperado, ha generado preocupación en los negocios de la principal arteria comercial de la ciudad, que dan por hecho que perderán clientes y marcas. Sin embargo, desde sus asociaciones abogaron ayer por afrontar “una etapa de adaptación, lucha y resistencia” para reivindicar el comercio en el centro urbano, pero para ello será necesario contar con el apoyo de las administraciones.

“Está claro que para el comercio y la ciudad no es un anuncio positivo, el centro se vaciará”, lamentó el vicepresidente de la federación del Eix, Eduard Agudo, que da por hecho que Torre Salses comportará que algunas marcas y franquicias abandonen la calle Major. “A nivel comercial afectará, evidentemente, y a nivel de afluencia de gente, puede ser que Torre Salses se erija como zona de compras en fin de semana y nosotros lo seamos el resto de días, pero solo por el hecho que será la novedad, el centro comercial vaciará el centro de Lleida”, dijo Agudo.

Para contrarrestar esta situación, “no quedará otra que luchar lo que podamos”, señala el vicepresidente del Eix, “y deberemos exprimirnos el cerebro para hacer la zona más atractiva, pero para ello necesitaremos apoyo de las administraciones”. “Resistiremos lo que haga falta, pero está claro que algunos se quedarán por el camino”, concluye.

La presidenta de los comerciantes de Sant Antoni, Mariona Rovira, señala que la afectación de Torre Salses “será transversal y se expandirá por todas las áreas comerciales de Lleida, no solo el Eix”. Destaca que “es probable que grandes marcas mantengan presencia en dos ubicaciones, pero otros operadores no podrán resistir el incremento de la competencia”. Sobre el impacto a nivel de clientes, Rovira asume que “provocará un desplazamiento temporal de la demanda, especialmente los fines de semana, y las zonas comerciales consolidadas mantendrán una actividad durante la semana, pero sufrirán una disminución de la afluencia de clientes”. Por ello, Rovira resume que “afrontamos una etapa de adaptación y resistencia, pero mantenemos la convicción de que el comercio de ciudad tiene un papel clave en la cohesión urbana y, con políticas adecuadas, se demostrará que es imprescindible”.

Por su parte, la presidenta de los comerciantes de Democràcia i Cardenal Remolins, Pilar Agulló, dijo que “Torre Salses ya hace tiempo que está claro que se hará, no hay que darle más vueltas”. “Nosotros queríamos el plan de la estación, pero no nos han hecho caso”, añadió.

Los futuros usos del actual apeadero de buses, una oportunidad

El apeadero de buses de la calle Saracíbar está viviendo sus últimas semanas de actividad a la espera que se inaugure la nueva terminal de Príncep de Viana, y su espacio podría aprovecharse para generar un nuevo polo de atracción para contrarrestar el efecto Torre Salses. En este sentido, el gobierno municipal inició a principios de mandato un proceso participativo para definir los nuevos usos de este espacio y entre las propuestas de los vecinos y entidades figura habilitar una pista polideportiva, un mercado de productos de proximidad o equipamientos para el barrio, entre otras propuestas. Nuevos usos aparte, el mal estado del edificio hará necesaria una rehabilitación casi integral, ya que durante el más de medio siglo que ha estado activo como estación de autobuses apenas ha tenido mantenimiento.Por otro lado, las obras de la nueva estación de autobuses junto a la terminal de ferrocarriles pueden ser una oportunidad para crear un nuevo polo de atracción comercial que sirva para contrarrestar a Torre Salses.

Así lo ve la presidenta de los comerciantes de las calles Democràcia i Cardenal Remolins, Pilar Agulló, que asegura que este equipamiento “puede ser una oportunidad para nosotros para retener comercios y clientela, especialmente en nuestro caso, ya que estamos literalmente al lado”. En este sentido, destacó que “nuestra asociación, pese a estar formada por 19 comercios, hace muchas actividades para mantener el atractivo en la zona como el mercado romano o de el de Navidad por ejemplo, por lo que considero que en en nuestro caso sí hacemos cosas para captar clientela”.

Varias cadenas y franquicias se irán a Torre Salses

El centro comercial Promenade en Torre Salses ya tiene a varias marcas apalabradas que tendrán un establecimiento una vez terminen las obras. Las que ya lo han confirmado y figuran en la web de Promenade son Cines Yelmo, Esclat, Sakito, Kiwoko, Fitness Parki, Ilusiona, Sprinter y Maisons du Monde. Por otro lado, el sector da por hecho que las marcas del grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Stradivarious, Oysho, Zara Home) y otras cadenas que actualmente están en el Eix, como Sabateria Casas, H&M o Druni prevén instalarse en el parque comercial, al igual que Mango, que ya busca personal para su futura tienda.