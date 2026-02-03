Larrosa anuncia que pondrán la primera piedra del centro comercial de Torre Salses el 26 de febrero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha adelantado este martes en una reunión con la prensa que las obras de Promenade Lleida empezarán el 26 de febrero con la colocación de la primera piedra del centro comercial, el primero de que dispondrá la ciudad. El alcalde ha detallado que la primera fase de las obras en Torre Salses supondrá una inversión de 43 millones de euros y se centrará, principalmente, en la construcción de un edificio que reunirá varios operadores.

Durante la reunión, Larrosa también ha anunciado la creación de un comisionado de alcaldía que se encargará de velar por el buen funcionamiento de todo el relativo en espacios públicos de la ciudad, coordinando todos los servicios y empresas concesionarias. Este nuevo comisionado tendrá al servicio un cuerpo de inspección que tendrá capacidad sancionadora.