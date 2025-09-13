Larrosa asegura que Torre Salses y el Eix “son compatibles”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, aseguró ayer que el comercio local y el parque comercial de Torre Salses, que ya tiene la licencia de obras de la Paeria, son dos modelos compatibles. Lo dijo durante una entrevista en la emisora Onda Cero Lleida, en la que remarcó que “estoy absolutamente convencido que es compatible y de hecho el Col·legi d'Economistes ha hecho la misma afirmación, que dice que es económicamente viable la implantación de un parque comercial de estas características porque, entre otros aspectos, tendrá la capacidad de captar nuevos clientes”. Añadió que la ciudad “debe tener la capacidad de defenderse” de otras implantaciones comerciales que hay en otras poblaciones, como por ejemplo en Aragón, “y por eso siempre he creído que estos modelos de implantación vienen a complementarse y nuestra responsabilidad como gobierno es ayudar, constribuir y consolidar la idea de que el corazón de la ciudad debe latir con fuerza”. Al respecto, recordó que prevén invertir 1,5 millones de euros anuales para potenciar el pequeño comercio y dinamizar el Eix y que han empezado con los talleres participativos para elaborar el plan integral del Centro Histórico y recoger propuestas de vecinos y entidades.