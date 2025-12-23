Una epidemia de gripe "sin precedentes" que afecta sobre todo a los jóvenes

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Salud, Olga Pané, ha asegurado que estamos ante una epidemia de gripe "sin precedentes" con una casuística "muy elevada" en las urgencias, pero que no está suponiendo muchos ingresos.

En el marco de la sesión de control en el pleno del Parlament, ha concretado que las personas ingresadas por gripe no llegan a las 150 en todo el sistema y hay 9 en la UCI. El motivo, según ha explicado, es que la gripe, de momento, afecta fundamentalmente gente joven.

En este contexto, la consellera ha hecho un llamamiento a la población a vacunarse y a ponerse la mascarilla "cuando se tienen síntomas". En respuesta al diputado de Junts Jordi Fàbrega, Pané ha defendido que el Govern se ha anticipado a la gripe.

Según ha apuntado la consellera de Salud, a diferencia de otras comunidades autónomas, el Govern ha hecho obligatoria la mascarilla en centros sanitarios y residenciales.