Así será el tiempo en Nochebuena y Navidad en Lleida

La provincia de Lleida se prepara para unas fiestas navideñas con un ambiente gélido y la presencia de nieve. Tanto la Nochebuena como el día de Navidad estarán marcados por temperaturas significativamente bajas y precipitaciones que, en cotas elevadas, se transformarán en nevadas. Se esperan heladas intensas en el Pirineo y la cota de nieve podría descender notablemente, afectando a diversas zonas de la provincia.

Para la Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre de 2025, se prevé nubosidad de retención y nevadas persistentes en el Pirineo leridano, con una cota que oscilará entre los 1.100 y 1.300 metros. El resto del territorio experimentará intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán, provocando fuertes heladas en las zonas pirenaicas y sin superar los 10 ºC en la mayor parte de la provincia. El jueves 25 de diciembre de 2025, día de Navidad, se anticipa un día inestable con precipitaciones generalizadas. La nieve podría aparecer a partir de los 1.000 metros. Las temperaturas mínimas volverán a bajar ligeramente, con heladas severas en el Pirineo. El viento soplará flojo y variable.

Cota de nieve y afectación regional

La cota de nieve podría situarse en torno a los 500-800 metros el día de Navidad de 2025 en gran parte de Aragón y el interior de Tarragona y Lleida. En puntos más al sur de Teruel, así como en las provincias de Lleida y Girona, se esperan nevadas a partir de los 1.300-1.500 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que, a medida que la masa de aire frío se desplace hacia el suroeste peninsular, la cota de nieve aumentará progresivamente en estas regiones. A pesar de ello, se podrían acumular entre 10 y 15 centímetros de nieve en áreas de la cordillera pirenaica durante el día de Navidad.

Previsiones para Cataluña y el conjunto del Estado

En el conjunto de Cataluña, las lluvias son probables en el norte. Inicialmente, la cota de nieve se establecerá alrededor de los 800 metros, aunque ascenderá hasta los 1.000-1.200 metros en el norte, excepto en los Pirineos, donde se mantendrá en torno a los 800 metros durante toda la jornada. En el centro y sur peninsular, la cota subirá a 1.200-1.500 metros. La primera semana de las fiestas navideñas de 2025 en el conjunto del Estado transcurrirá con un ambiente marcadamente frío, con temperaturas diurnas por debajo de lo normal para la época. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha señalado que el 25 de diciembre de 2025 se registrarán valores entre 5 y 10 ºC por debajo de lo habitual, con heladas nocturnas y de madrugada.