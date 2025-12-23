La salida peatonal por Comtes d’Urgell de la estación de buses, lista

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de la nueva estación de autobuses están ya en su recta final y ayer los operarios ultimaban la salida peatonal que el equipamiento tendrá por la calle Comtes d'Urgell. Un acceso que complementará la entrada principal que la terminal tendrá en la plaza Ramon Berenguer IV, que ayer también estaba casi lista. La previsión de la Generalitat es que la estación pueda estar operativa durante el primer trimestre de 2026.