Con una renta media de 7.100 euros al mes y un coste de vida de 3.200, este es el barrio más rico de Lleida

Con una renta media de 7.100 euros en el mes, este es el barrio más rico de Lleida

Ciutat Jardí registra la renta media más elevada de todos los barrios de Lleida, con unos hogares que ingresan más de 7.100 euros mensuales, según los datos recogidos en el Informe Social 2025 elaborado por la Generalitat. Esta cifra consolida esta zona residencial del norte de la ciudad como el entorno con la capacidad económica más alta del municipio, doblando prácticamente los ingresos medios de la capital leridana.

La renta media por hogar en Lleida ciudad se sitúa en 3.237 euros mensuales, una cifra que queda muy por debajo de los ingresos registrados en Ciutat Jardí. Este barrio, caracterizado por viviendas unifamiliares y una densidad de población más reducida, presenta un perfil socioeconómico alto que se refleja tanto en los ingresos como en el coste de vida, que supera los 4.955 euros mensuales. A pesar de este gasto elevado, las familias de la zona mantienen un margen económico amplio entre ingresos y gastos.

Con respecto al coste de la vida, en Ciutat Jardí, por término medio se gasta mensualmente 563 euros en alimentación, 246 euros en artículos de vestido y calzado, 1.531 en gastos del hogar (agua, electricidad...), 615 euros en transporte, 190 euros en mobiliario y decoración, 554 euros en restauración, 205 en seguros y 173 euros cuidado personal.

Otros sectores próximos, como Joc de la Bola o partidas adyacentes como VilaMontcada, también presentan rentas medias superiores a la media municipal, aunque no llegan a los niveles de Ciutat Jardí. Se trata de áreas con características similares, donde el precio de la vivienda y los servicios se encuentra entre los más caros de Lleida.

Contrastes internos en el mapa económico de la ciudad

El informe de la Generalitat refleja un mapa urbano con fuertes contrastes económicos en la capital del Segrià. En lo alto de la estadística se encuentra Ciutat Jardí, que según los datos oficiales encabeza la clasificación como el barrio con más capacidad económica de Lleida ciudad. Esta diversidad económica interna dibuja una fotografía compleja del tejido social leridano.

En el otro extremo se encuentran los barrios de Mariola y el Centro Histórico. Con una renta familiar neta de 1.657 euros y 1.990 euros mensuales, respectivamente.

Si miramos los datos del coste de vida, en la Mariola, por término medio se gasta mensualmente 417 euros en alimentación, 107 euros en artículos de ropa y calzado, 956 en gastos del hogar (agua, electricidad...), 197 euros en transporte, 82 euros en mobiliario y decoración, 177 euros en restauración, 105 en seguros y 78 euros cuidado personal.

Muy similar pasa en el Centro Histórico, donde por término medio se gasta mensualmente 430 euros en alimentación, 117 euros en artículos de moda y calzado, 990 en gastos del hogar (agua, electricidad...), 225 euros en transporte, 88 euros en mobiliario y decoración, 201 euros en restauración, 112 en seguros y 84 euros en cuidado personal.

La provincia registra rentas inferiores a la capital

En el conjunto de la demarcación, la renta media mensual por hogar es de 3.142 euros, ligeramente por debajo de la cifra registrada en la capital. Este dato refuerza el papel de Lleida ciudad como uno de los principales motores económicos del territorio. A nivel comarcal, lo Alt Urgell y Les Garrigues presentan las rentas más bajas, con 2.588 y 2.688 euros mensuales respectivamente, situándose como las comarcas con menor capacidad económica de la provincia.