Más nieve: 12 áreas de Catalunya intensificarán las nevadas de madrugada, sobre todo en Lleida
12 áreas de Catalunya intensificarán las nevadas este viernes de madrugada y acumularán "gruesos importantes" de nieve, sobre todo en Lleida.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha pedido a quienes conduzcan por estas zonas extremar la prudencia y conducir con cadenas, informa este jueves en un comunicado.
Son Coll d'Ares, Camprodon-Vallter, Planoles-Toses, Port de la Bonaigua, Port del Cantó, Coll de Perves, la C-16 en el Túnel Cadí, la C-1412, Coll de Comiols, Pallars Sobirà, Cerdanya y Vall d'Aran.