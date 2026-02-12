Subida de sueldo para los reyes: Felipe VI cobrará 4.311 euros más y Letizia, 2.881 más

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Felipe VI percibirá este año 290.000 euros, lo que supone un incremento de 4.311 euros respecto a 2025, mientras que la reina Letizia cobrará 160.000 euros, con un aumento de 2.881 euros. Estas cifras se enmarcan en la aplicación de la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado, según ha comunicado este jueves la institución monárquica.

La partida presupuestaria destinada a la Jefatura del Estado se mantiene en 8,4 millones de euros, cantidad que permanece sin variación debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. La Constitución otorga al monarca la facultad de distribuir libremente estos fondos, y desde hace seis años únicamente reciben asignación económica el Rey, la reina consorte y la reina Sofía, que percibirá 131.000 euros, es decir, 2.438 euros más que el ejercicio anterior.

Con el presupuesto asignado, la Casa Real hace frente a obligaciones como retribuciones del personal, cuotas y prestaciones sociales, además de gastos operativos que incluyen suministros, desplazamientos oficiales y eventos de protocolo tales como almuerzos, cenas oficiales y recepciones de Estado.

Distribución del presupuesto de personal

Del montante total presupuestado, 3,8 millones de euros están destinados a gastos de personal, apartado en el que se ha aplicado nuevamente la subida salarial acordada para los empleados públicos. Entre los altos cargos de la institución, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, percibirá una retribución de 178.915 euros durante este ejercicio.

Por su parte, la secretaria general, Mercedes Araújo, cobrará 157.658 euros, mientras que el jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz, recibirá 135.859 euros. En escalones inferiores se sitúan las retribuciones del jefe del Servicio de Seguridad, Miguel Ángel Herraiz, con 126.719 euros; el jefe de Protocolo, Francisco Lizaur, con 126.164 euros; la jefa de la Secretaría de la reina Letizia, Marta Carazo, con 124.806 euros; y la directora de Comunicación, Rosa Lerchundi, que percibirá 122.886 euros.

Sueldos de la familia real y altos cargos

En conjunto, la Casa del Rey destinará 1.482.000 euros a retribuir a los miembros de la familia real y a los principales responsables de la institución. Esta cifra engloba tanto las asignaciones a los Reyes y la reina emérita como los salarios de los cargos directivos mencionados.

Incremento en gastos corrientes y servicios

Según la información publicada en la página web de la Casa Real, los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 21,8%, alcanzando los 3,7 millones de euros. Este incremento se explica por la reclasificación de determinados gastos que anteriormente figuraban en el capítulo de personal, trasladándose ahora al proyecto de "servicios de comunicaciones y tecnologías de la información".

Asimismo, se han incorporado recursos para la realización de estudios destinados a mejorar la comunicación e imagen institucional. Una de las partidas más relevantes en este apartado corresponde a gastos de protocolo y representación que desarrollan los miembros de la familia real, cuya dotación se aproxima este año a los 640.000 euros.

Inversiones y adquisiciones previstas

El capítulo de inversiones, orientado a adquisiciones diversas, supera los 700.000 euros y registra un incremento del 132% respecto al ejercicio anterior. Este notable aumento se justifica por compromisos previos de inversión y la puesta en marcha de nuevos proyectos institucionales.

En este apartado se incluyen la adquisición de maquinaria y utillaje, mobiliario y enseres, equipos informáticos y otros elementos considerados necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades que desarrolla la institución monárquica.