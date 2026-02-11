Alerta máxima por viento en tres comarcas de Lleida y peligro muy alto también en el resto

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Catalunya sitúa buena parte de Catalunya en alerta máxima por viento este jueves. En concreto, ha emitido un aviso de peligro rojo seis de seis en una veintena de comarcas. El aviso es entre las 7 de la mañana de este miércoles y la 1 de la madrugada del viernes, pero la franja de máximo peligro se sitúa entre la medianoche y el mediodía del jueves. Se pueden registrar rachas que superen los 100 kilómetros por hora.

Las comarcas que en algún momento están en máxima alerta son el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Alt Penedès, Anoia, Segarra, Bages, Vallès Oriental y Occidental, Osona, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça.

La directora del Servicio Meteorológico de Catalunya, Sarai Sarroca, ha pedido máxima precaución por un episodio de viento bastante generalizado que se intensificará el jueves. El Meteocat está atento a las próximas actualizaciones de los modelos meteorológicos para definir la situación del sábado, que también puede ser complicada.