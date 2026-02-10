De Lleida a conquistar el mundo: los dos conciertos de Bad Bunny en Biloba antes de ganar Grammys o cantar a la Super Bowl

A la izquierda, Bad Bunny durante su actuación de la media parte de la Super Bowl LX. A la derecha, el mismo Bad Bunny el 28 de septiembre del 2017, la primera vez que actuaba en Lleida, junto con Xavi Bosch, CEO de Bonöbo.EFE / CHRIS TORRES - Xavi Bosch

Publicado por JOSEP RIBA SALVANY PERIODISTA LÉRIDA Creado: Actualizado:

Bad Bunny está este 2026 arriba de todo de la ola mediática. Una semana después de ganar tres premios Grammy, entre ellos, el primer álbum totalmente en castellano que ganaba el premio al mejor álbum del año por 'Debí Tirar Más Fotos' ('DtMF'), ahora se ha llevado todos los elogios del mundo después de una actuación histórica en la media parte de la Super Bowl LX.

El puertorriqueño superó todas las expectativas, consiguiendo que más de 135 millones de personas vieran en directo su concierto, el récord de audiencia en toda la historia de la Super Bowl. Y además, lo hizo poniendo en primer plano su Puerto Rico natal y lanzando un mensaje de amor y de fraternidad entre todos los países de América, en contra del patriotismo neoliberal de Trump y de las detenciones masivas contra inmigrantes en una situación no regularizada que está llevando a cabo a través de la policía federal ICE en Minneapolis, en los EE.UU.

Bad Bunny reivindicó Puerto Rico y su cultura con un concierto lleno de referencias y el primero completamente en castellano a la media parte de la Super Bowl.Charles Baus / Zuma Press / ContactoPhoto

A estas alturas (y desde hace años) Bad Bunny es un fenómeno global que ha traspasado todo tipo de fronteras. Pero lo que poca gente sabe es que la primera vez que el cantante pisó tierras catalanas fue para cantar en Lleida. Concretamente, en la discoteca Biloba, del grupo Bonöbo, donde ofreció no sólo uno, sino dos conciertos. "Para el primer concierto, se agotaron a todas las entradas en sólo tres días", recuerda Xavi Bosch, CEO de Bonöbo.

El 'conejito malo' llegó el 28 de septiembre del 2017 en Lleida cuando todavía no había publicado 'X 100pre', el álbum que lo empezó a poner en el punto de mira, pero ya tenía su popularidad. "El primer año hizo una gira cuando empezaba a despuntar, y vino a Lleida", explica Bosch, que recuerda que "el año siguiente, sólo actuó aquí y en Ushuaïa, en Ibiza, y su caché ya se había multiplicado por tres". De hecho, aquel día, el 22 de julio del 2018, el cantante tuvo que salir corriendo de la discoteca: "cuando estaba acabando la melodía de la última canción, ya estaba en el coche volviendo hacia el hotel. "¡Suerte que nos pudimos hacer unas fotos con él antes del concierto!", explica el CEO de Bonöbo.

Bad Bunny durante su segundo concierto en Biloba, el 22 de julio del 2018.Biloba

La complicidad entre el cantante y la discoteca leridana no es casualidad. "Lo tratamos bien, y su mánager es conocida mía", explica Bosch, que no descarta que pueda volver algún día a la capital del Segrià: "no cerramos las puertas al hecho de que pueda volver a venir. Cuando esté en Barcelona (por sus conciertos en el Estadio Olímpico Lluís Companys el 22 y el 23 de mayo del 2026) no descartamos que pueda hacer un showcase y cante tres o cuatro canciones". Sin embargo, Bosch reconoce que "será complicado y no hay nada cerrado".

Cuando el puertorriqueño vino, los dos conciertos colgaron el cartel de completo y llenaron las carpas de Biloba. Bosch recuerda que Bad Bunny no pidió ninguna cosa fuera de lugar para dar el concierto, "sólo dormir en un hotel de 5 estrellas (en este caso, en la Finca Prats) y llegar con un Range Rover 4x4 al concierto, en vez del Mercedes con el cual acompañamos a los artistas."

En los dos conciertos, el puertorriqueño colgó el cartel de completo.Biloba

Biloba no sólo ha dado voz a Bad Bunny antes de que empezara a ganar fama. Artistas como Quevedo, Rauw Alejandro, Mora o Don Patricio ya pisaron la tarima de la discoteca meses antes de dar el salto a la fama y Bosch lo atribuye al "buen olfato". "Hace 20 años que trabajamos en esto, 10 en Biloba. Los mismos promotores nos contactan y llevamos a muchos artistas que todavía no han despuntado. Ahora estamos en negociaciones, pero dentro de un mes anunciaremos los cantantes que vendrán este año en la discoteca, y 4 o 5 de ellos serán top seguro", afirma Bosch.