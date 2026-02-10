Dos comerciantes de Lleida sobre los nuevos usos de la antigua estación de buses: "Tendría que reactivar el barrio"

La nueva estación de buses de Príncep de Viana se estrenará este mes de marzo, lo cual comportará que el viejo y destartalado apeadero de la calle Saracíbar ponga fin a más de cincuenta años de actividad. El ayuntamiento inició hace meses un proceso participativo para definir los futuros usos de este equipamiento, pero SEGRE ha dado voz a sus lectores y, mediante una encuesta en las redes sociales, ha recopilado hasta 414 propuestas por revitalizar este céntrico edificio situado en escasos metros del Eix Comercial.

Con esta encuesta en la mano, también hemos querido salir a la calle a preguntar en los comercios de la zona cuál creen que es el mejor uso que se puede hacer del espacio. Y las respuestas tiran en la línea de lo que comentaban los lectores de SEGRE a la encuesta.

Glòria y Carme, de 'La botiguera de la Carme', opinan que "tendría que tener unos usos que reactiven el barrio". Las dos ven cómo actualmente la zona ha ido decayendo, y creen que "el apeadero actualmente da miedo, lo que tendrían que hacer es tapiarlo todo para que no sea un nido de porquería y decidir qué hacer". Sobre qué hacer en la zona, aseguran que "tendría que haber una cosa que active en el barrio y en el Eix Comercial. Creemos que tendría que ser una zona polivalente con un centro cívico, mercado o área polideportiva".

Josep Terés, de 'Casa Terés', también coincide en el hecho de que "la estación está bastante destrozada". Él, en cambio, cree que "podría haber un parking, el más útil sería algo público que atraiga a la gente, pero tal como está la zona no sé si vendría mucho". Terés insiste en que "la situación del barrio y la zona es difícil" y cree que el estado de los aparcamientos de aquellas calles no ayudan, así que un parking podría ser una buena solución: "Tenemos una calle que sólo se utiliza por carga y descarga, taxis y aparcamientos de pago", concluye.