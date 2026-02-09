La Paeria de Lleida emite en un año solo 147 abonos mensuales para aparcar en zona verde: “hay que hacer más comunicación”

La Paeria ha emitido solo 147 abonos mensuales para estacionar en las zonas verdes de la ciudad (las de baja rotación, más económicas que las azules), que incluyen 10 viajes gratuitos en el autobús urbano, desde que se puso en marcha esta iniciativa el año pasado. En 2025 emitió 132 y este año, hasta el 24 de enero otras 15. Además, únicamente se han entregado 3 tarjetas de diez viajes en bus, que son de carácter genérico y anónimo, por lo que no es posible determinar cuántos han sido efectivamente utilizados.

Así lo indica una respuesta del gobierno a una pregunta del grupo municipal de ERC. La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, mantiene que “es una medida positiva”, aunque añade que son “conscientes de que hay que hacer más comunicación de este servicio”. “Apostaremos siempre por introducir iniciativas que ayuden a utilizar transportes alternativos al vehículos privado y descongestionar el centro de la ciudad”, señala, y reconoce que esto “supone un cambio en la manera en que se mueven las personas y es necesario un cambio de mentalidad y de adaptación”.

La portavoz republicana, Jordina Freixanet, afirma que “no se puede aplicar un plan de movilidad urbana sostenible a medias, solo incrementando zonas azules y verdes, reduciendo carriles y poniendo zona de bajas emisiones, sin priorizar y dar una alternativa real de transporte público en la ciudad”. “Vemos como esta medida supuestamente estrella ha beneficiado a muy pocos ciudadanos, cuando la gran mayoría solo hemos visto encarecidas e incrementadas todas las zonas azules de Lleida”, subraya.

El ayuntamiento puso en marcha en febrero del año pasado estos abonos, que pueden solicitar las personas que paguen el impuesto de circulación en Lleida. Cuestan 45 euros, tienen una validez de 30 días desde su primer uso y dan derecho a aparcar sin límite en las zonas verdes, además de los 10 viajes gratis en bus. Los usuarios deben sacar el tíquet cada vez que aparquen, pero sin coste. El abono se puede comprar en los parquímetros, solo pagando con tarjeta bancaria, y a través de la ‘app’ de Blinkay. Los diez viajes en bus se pueden solicitar en la oficina de Autobusos de Lleida una vez se usa por primera vez el abono para estacionar.

En 2025 se habilitaron 361 nuevas plazas de zona verde, 290 de azules en el Centro Histórico, 68 de verdes pasaron a azul y 336, de azul a verde.

Cortes por el asfaltado de tramos de Balmes y Rovira Roure

Mañana se inicia el asfaltado de los tramos de Balmes y Rovira Roure afectados por la renovación de conducciones y aceras. La actuación comenzará en los cruces de Alfred Perenya y Aribau con Rovira Roure, donde se habilitarán pasos elevados para los peatones. Se cortará el tráfico en Aribau, desde la plaza Social, y los vehículos serán desviados por Enric Granados y Alfred Perenya. También se cortará el acceso a este último vial desde Rovira Roure. En Balmes se iniciará el fresado de dos carriles y restringirá la circulación a un carril por sentido entre las plazas Cervantes y Ricard Viñes. También quedará cortado el acceso a las calles Pleyan de Porta y Bonaire. El martes se pavimentarán esos dos carriles de Balmes y el miércoles, los otros dos en dirección a Cervantes. Estas ultimas obras comportarán cerrar el acceso a Torres de Sanui y Vallcalent, y de 9.00 a 12.00, al parking de Ricard Viñes.