Una grieta obliga a intervenir de urgencia otro tramo de la muralla de la Seu Vella

Un tramo de muralla situada en el Contrabaluard de Louvigny del Turó de la Seu Vella será objeto de una actuación inmediata tras haber aparecido una grieta. Según informó la Paeria, a finales del año pasado “en un punto donde ya se estaba haciendo seguimiento fue detectada una grieta que tiene su origen en el sustrato sobre el cual está construida la muralla”. Desde el consorcio del Turó se ordenó entonces señalizar y perimetrar la zona afectada de manera preventiva para garantizar la seguridad de las personas.

Ante esta situación, los arquitectos municipales recomiendan consolidar el terreno, así como sellar y estabilizar la grieta, que se ha mantenido estable en el tiempo. El presupuesto destinado a esta actuación, que se prevé ejecutar con carácter inmediato, es de 18.514,97 euros.

En octubre finalizaron las obras de restauración del Baluard de la Llengua de Serp, que sufrió un desplome el pasado 4 de enero. Asimismo, en el marco de la adecuación del Baluard el Rei como mirador, que ya ha terminado, se priorizó la reconstrucción de un tramo de muralla que estaban en muy mal estado.

Por otra parte, la Paeria anunció que ayer iba a reabrir parcialmente la calle Ronda de la Seu Vella, cerrada desde el pasado 19 de enero por la caída de piedras de unos muros perimetrales en la vertiente sur del Turó, por las fuertes lluvias. Sin embargo, ayer a las 20.00 horas el acceso seguía cortado. La idea es que el tráfico se reabra desde la altura del parking del Auditori en dirección a la calle Sant Andreu, en sentido contrario al habitual.

Este cambio de sentido se mantendrá mientras el tramo entre el aparcamiento y la calle Camp de Mart continúe cerrado.

Actuaciones fuera de la muralla

En el marco de la actuación en la Ronda de la Seu Vella, si las condiciones meteorológicas lo permiten, en los próximos días se retirarán las piedras que quedan en los taludes del Turó, de un metro de tamaño, aproximadamente y que no forman parte de ninguna muralla ni elemento patrimonial protegido