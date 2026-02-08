Una cadena de gimnasios abrirá en Cappont este año

La cadena Fitness Park abrirá este año en Cappont su segundo gimnasio en la capital después del que puso en marcha en la plaza Noguerola en agosto de 2024. Estará ubicado en el número 24 de la calle Pere de Cabrera y será un espacio en el que ofrecerá entrenamiento personalizado, equipos de alta calidad y servicios de ducha, taquillas y aparcamiento privado en sus 1.500 metros cuadrados de superficie. Según informó un portavoz de la cadena, su horario de apertura será desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada los siete días de la semana y sus tarifas serán de a partir de 17 euros las primeras cuatro semanas, pero también ofrecerán diferentes paquetes de suscripciones. Añadió que “organizaremos una preventa para que las primeras personas que se apunten se puedan beneficiar de mejores ofertas y puedan obtener hasta ocho semanas de entrenamiento gratuitas”.

Otro en Promenade

Además del de la plaza Noguerola y del que estrenará en Cappont, Fitness Park tiene previsto abrir un tercer gimnasio en el futuro centro comercial Promenade. “La ciudad tenía una demanda creciente de centros modernos y accesibles y nuestro modelo se adapta a estas necesidades”, dijo al respecto el portavoz. “Nuestra expansión en Lleida es el resultado de planificación y oportunidad”, añadió.