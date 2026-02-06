Los docentes de una escuela de Lleida anulan colonias como protesta por las “condiciones laborales insostenibles”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El claustro de docentes de la escuela Santa Maria de Gardeny ha decidido no llevar adelante las colonias escolares previstas “como medida de protesta ante unas condiciones laborales insostenibles que Educación continúa ignorando”. Esta iniciativa se enmarca en las movilizaciones para denunciar “pérdida de poder adquisitivo, sobrecarga de trabajo burocrático, falta de recursos, precarización del profesorado y ausencia total de diálogo real con la administración”.

Los maestros reconocen que las colonias “son una actividad educativa valiosa para el alumnado”, pero remarcan que no pueden “seguir dependiendo del sobreesfuerzo constante, invisible y no reconocido del profesorado” y que la escuela pública “no se puede sostener a base de voluntarismo ni de renuncias personales”. Instan al resto de centros del territorio a “replicar activamente esta acción” y a sumarse a la huelga del día 11. Animan a lograr un seguimiento masivo porque “si se actúa de manera aislada, la administración continuará ignorando nuestras demandas”. Estos días los centros están organizando concentraciones como previa y solo el miércoles participaron trabajadores de 35 de Ponent y el Pirineo.

Familias de la pública reclaman reducir conciertos con la privada

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (Affac) reclaman a Educación reducir los conciertos “innecesarios” el próximo curso y destinar los recursos a reforzar la pública. Exigen una planificación de la oferta “basada en criterios de equidad y sostenibilidad, que evite duplicar plazas concertadas financiadas con dinero público donde la pública puede asumir la demanda”. Piden un cambio de modelo que “ponga fin a las renovaciones automáticas e interesadas y priorice claramente la educación pública”. También alertan de la “infrafinanciación crónica de la pública: aulas masificadas, falta de personal docente y especializado, cierre de grupos y dificultades para garantizar una educación de calidad e inclusiva”.