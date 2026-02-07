Generalitat y payeses pactan ‘liberar’ 2.000 ha de tierra para poner frutales en las zepa

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Representantes de las consellerias de Territorio y de Agricultura y de las seis organizaciones que integran la Comisión de las Zepas (Asaja, Conills o Pagesos, Gremi de la Pagesia, JARC, la Comunidad de Regantes del Canal Segarra-Garrigues y Unió de Pagesos) acordaron ayer en Tàrrega descatalogar las tierras que ha ido adquiriendo y arrendando ASG (Aigües del Segarra-Garrigues) dentro de las zepa o zonas de proteccion de aves de los secanos de Lleida para que payeses de la zona puedan cultivar una superficie equivalente de frutales.

La mayoría de esas tierras están catalogadas como cultivos leñosos. ASG no las cultiva, sino que las dedica a ampliar el hábitat de las aves esteparias que originaron la declaración de las zepas, en un proceso similar a los de custodia del territorio que suscriben empresas y entidades conservacionistas. Su baja permitiría liberar una superficie similar para cultivar frutales, más rentables que cereales y forrajes cuando se trata de pequeñas explotaciones familiares.

El último recuento de ASG cifraba la superficie susceptible de descatalogación en 1.980 ha, aunque el objetivo máximo es alcanzar las 3.400.

El canje, que el Govern debe acordar con ASG, tendría algunos condicionantes. La extensión de los nuevos campos de frutales estaría supeditada a no superar la limitación del 20% de la tierra en cada zepa y su puesta en marcha restringida a las zonas con dotación de riego de 3.500 m3/ha anuales o más.

“En muchas zonas se ha llegado al máximo y no se pueden poner más frutales”, señala Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia, que destaca el objetivo central de la medida: “Hemos de facilitar que los jóvenes puedan plantar y que se pueda vivir en el territorio. Mucha gente no va a querer cultivar, pero hemos de lograr que no haya impedimentos para quien sí quiera hacerlo”. “Se trata de que cualquier agricultor pueda poner esa superficie de frutales en las zepas”, anota Carol Aixut, de Unió de Pagesos.

La mesa acordó ayer abordar la situación de las fincas con terrenos incluidos y excluidos de las zepa y del riego para unificar su situación (o todo zepa o nada, o todo riego o nada), y los representantes del Govern reafirmaron su compromiso de destinar siete millones anuales a compensar a los agricultores por las limitaciones derivadas de las zonas de protección de aves.

“Después de 25 años empezamos a poner los cimientos para una gestión correcta de las zepa. La Generalitat comienza a entender que ese sistema causa daños en la agricultura tradicional”, señaló el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué.

Luz verde a la instalación de plantas de compostaje y de biogás

Los representantes de las organizaciones agrarias y de la Generalitat acordaron ayer avalar la ubicación de plantas de biogás y de compostaje de deyecciones en las áreas declaradas zepa siempre que cumplan con el requisito de tratar únicamente materia orgánica (cieno y purines) y que esta tenga origen local. Hasta ahora, el Govern rechazaba esta posibilidad, aunque estaba incluida en la normativa. Las autorizaciones serán debatidas en el órgano rector de cada zepa una vez se creen. Por otro lado, la conselleria de Agricultura ha abonado 2,8 millones de euros a 23 canales afectados por la sequía.