Las obras para que Cappont deje de ser inundable, inminentes: Rebajarán el parque del río y reforzarán el muro de Grenyana

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, anunció ayer el próximo inicio de los trabajos para evitar la inundabilidad de Cappont, que durarán entre siete y doce meses y consistirán en rebajar el parque de la canalización, ampliar el muro de contención de Grenyana y reforzar el puente de Príncep de Viana, la pasarela de los Camps Elisis y las compuertas.

Unos trabajos que costarán 2,1 millones de euros que sufragarán la Generalitat y el Estado que permitirán proteger Cappont de posibles crecidas del río Segre en un periodo de retorno de 100 años, lo que permitirá desbloquear proyectos clave para el barrio como el instituto, que los vecinos llevan 41 años reclamando, o la ampliación del ambulatorio.

Larrosa y el jefe de servicio de obra pública, Sergi Gimeno, explicaron que los trabajos protegerán las zonas expuestas a posibles crecidas del caudal, que son los Camps Elisis, el camino de Grenyana, el barrio del Noguerola y la avenida Blondel.

La actuación prevista en la canalización consistirá en ampliar su capacidad de drenaje allanando la zona de césped para “absorber posibles crecidas de agua en el futuro”. También se habilitarán escaleras naturales para conectar el césped con el camino de tierra. “Es una solución avalada por la Confederación Hidrográfica del Ebro que ya se ha hecho en ciudades como Zaragoza”, dijo Gimeno.

Sobre el muro de Grenyana, detalló que “tiene la altura correcta para prevenir crecidas, pero la pared es muy delgada, por lo que la reforzaremos para evitar que el agua empuje el muro y lo conectaremos con las compuertas de la Mitjana”. Junto a él se construirá un paso peatonal y también se habilitará un muro de tierra para evitar desbordamientos o crecidas por la Clamor de les Canals.

También se reforzará el pilar del puente Príncep de Viana, la pasarela de los Camps Elisis y las compuertas. Larrosa dijo que, con estas obras “ponemos fin a un problema que arrastramos 35 años, cuando se hizo la canalización” y que servirán para avanzar en el proyecto de las ‘Platges de Lleida’, que se licitará en breve y prevé, entre otras medidas, conectar los dos márgenes. Sobre el calendario, remarcó que “el plazo de ejecución de las obras es entre 7 y 12 meses a contar desde ya”.

“Permitirán que el barrio pueda tener el instituto”

El riesgo de inundabilidad de Cappont ha sido una piedra en el zapato para el desarrollo del barrio en materia de equipamientos. Prueba de ello es que su asociación de vecinos lleva 41 años reclamando la construcción de un instituto, pero la ley hace inviable ubicar nuevos equipamientos en zonas inundables. Lo mismo ocurre con la ampliación de la escuela Camps Elisis o del ambulatorio.

En este sentido, Larrosa dijo que “hemos pedido a los departamentos de Educación y Sanidad que avancen en los trámites para estos proyectos necesarios para el barrio, estas actuaciones permitirán que Cappont pueda tener instituto”. Al respecto, la presidenta vecinal, Veni Ros, se mostró muy satisfecha de “que con estas obras se desencalle el instituto, ya que es un equipamiento que llevamos décadas reclamando y vemos muy necesario para un barrio de 16.000 habitantes”.